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Третьяк отреагировал на выход России на Канаду в четвертьфинале ЧМ

1 июня 2021, 23:16
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владислав Третьяк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Белоруссией (6:0) в последнем матче предварительного этапа чемпионата мира-2021.

«Хочу поздравить ребят. Мы заняли первое место в группе. Что касается встречи с Канадой, то в четвертьфинале нет слабых соперников. С кем бы мы ни играли: Латвией, Германией. Да, может они в чем-то уступают по игровым качествам Канаде или Швеции. Но каждый четвертьфинал очень опасен. Или ты выигрываешь, или уезжаешь. Нечего беречь силы, ошибок не должно быть. Надо выкладывать всю свою силу и мастерство. Канадцы могут сколько угодно проигрывать, но слабых канадцев не бывает. Нас ждет тяжелый матч, у нас самый сложный соперник. Это будет раненый зверь, а раненого зверя надо всегда бояться и уважать», — сказал Третьяк «СЭ».

Сборная России набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Команда Валерия Брагина 3 июня сыграет в четвертьфинале турнира против Канады.

(Владислав Флегонтов)

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