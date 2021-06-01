Третьяк отреагировал на выход России на Канаду в четвертьфинале ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Белоруссией (6:0) в последнем матче предварительного этапа чемпионата мира-2021.

«Хочу поздравить ребят. Мы заняли первое место в группе. Что касается встречи с Канадой, то в четвертьфинале нет слабых соперников. С кем бы мы ни играли: Латвией, Германией. Да, может они в чем-то уступают по игровым качествам Канаде или Швеции. Но каждый четвертьфинал очень опасен. Или ты выигрываешь, или уезжаешь. Нечего беречь силы, ошибок не должно быть. Надо выкладывать всю свою силу и мастерство. Канадцы могут сколько угодно проигрывать, но слабых канадцев не бывает. Нас ждет тяжелый матч, у нас самый сложный соперник. Это будет раненый зверь, а раненого зверя надо всегда бояться и уважать», — сказал Третьяк «СЭ».

Сборная России набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Команда Валерия Брагина 3 июня сыграет в четвертьфинале турнира против Канады.

(Владислав Флегонтов)