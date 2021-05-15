Бочаров, Сафонов и Подколзин будут тренироваться со сборной России на ЧМ-2021

Тренерский штаб российской национальной команды назвал имена хоккеистов, вошедших в состав сборной на чемпионат мира в Риге, информирует сайт ФХР.

В «пузыре» с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин, но пока останутся вне заявки. Защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко будут готовиться по индивидуальной программе в Риге.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего. В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.