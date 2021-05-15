Яковлев и еще пять хоккеистов покинули расположение сборной России

По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира, сообщает сайт ФХР.

Расположение команды покинули Егор Яковлев, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Павел Красковский, Денис Зернов и Даниила Пыленков.

При этом Яковлев был капитаном сборной России на Чешских играх.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.