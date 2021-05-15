Яковлев и еще пять хоккеистов покинули расположение сборной России
21:05
По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира, сообщает сайт ФХР.
Расположение команды покинули Егор Яковлев, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Павел Красковский, Денис Зернов и Даниила Пыленков.
При этом Яковлев был капитаном сборной России на Чешских играх.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
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