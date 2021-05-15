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Сборная Финляндии назвала состав на чемпионат мира

21:24
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Штаб сборной Финляндии назвал состав команды на чемпионат мира в Латвии, который пройдет с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Харри Сятери («Сибирь», КХЛ), Янне Ювонен («Лександ», Швеция), Юхо Олкинуора («Металлург», КХЛ).

Защитники: Вилле Покка, Оливер Каски (оба — «Авангард», КХЛ), Олли Мяятя («Лос-Анджелес», НХЛ), Тони Сунд («Давос», Швейцария), Ким Ноусиайнен, Микаэль Сеппяля (оба — «КалПа»), Петтери Линдбом («Биль», Швейцария), Миика Койвисто («Векше», Швеция), Атте Охтамаа («Локомотив», КХЛ), Аксель Ринделл («Юкурит»).

Нападающие: Марко Анттила, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен (все — «Йокерит»), Микаэль Руохамаа («Сибирь»), Антон Лунделл, Йере Саллинен (оба — «ХИФК»), Нико Ойямяки («Линчепинг»), Петри Контиола, Йере Иннала (оба — «Хямеэнлинна»), Теему Турунен («Давос», Швейцария), Артту Руотсалайнен («Баффало», НХЛ), Ханнес Бьорнинен («Пеликанс»), Йере Карьялайнен («Сочи»), Петер Тиивола («Эссят»).

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