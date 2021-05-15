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Назван капитан сборной России и 9 его ассистентов на ЧМ-2021

20:50
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Штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира-2021, сообщает сайт ФХР.

В состав вошли (будет заявлено 26 игроков из 28 возможных — 2 места будет оставлено под вратаря и нападающего):

вратари — Иван Федотов, Александр Самонов

защитники — Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков

нападающие — Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

Форвард ЦСКА Антон Слепышев будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира в Риге.

Ассистенты — Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Россия в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/78854/

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