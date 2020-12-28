«Наш вратарь вернул русским должок за Кубок Карьяла». Чешские СМИ счастливы сенсационной победе над Россией

Зарубежная пресса делится впечатлениями после неожиданного поражения России на МЧМ-2021 от команды Чехии.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

Во втором матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне Чехия победила одного из главных фаворитов в лице России. И это стало приятной неожиданностью после сокрушительного поражения в первом матче от шведов (1:7).

Тяжелее всего чехам пришлось в концовке встречи. Россияне сняли вратаря, да к тому же Чехия получила удаления. Но команда смогла выстоять при игре «4 на 6». И после этого могла абсолютно заслуженно праздновать победу.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

iDnes.cz: «Лукаш Парик действовал безошибочно»

Голкипер Лукаш Парик действовал безошибочно. И отразил все 30 бросков по своим воротам. Остальные были заблокированы его партнерами. А редкие контратаки сборной Чехии принесли свои плоды: по голу забили Филип Коффер и Мартин Ланг.

Парик вернул России должок за Кубок Карьяла. Тогда россияне привезли на этап Евротура также молодежную команду, которая не оставила шансов смешанной команде Чехии — 3:0. Именно Парик тогда и защищал ворота чехов.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

Конечно, все счастливы этой победе. Но какие статистические итоги можно подвести? На первый взгляд, конечно, все будут говорить об игре Парика. Но кто еще внес весомый вклад в этот успех?

Игра в меньшинстве: в игре против Швеции все решила игра в неравных составах. Именно в большинстве соперника забил ключевые голы. Но Россия так и не смогла воспользоваться этим преимуществом.

Самоотверженность: чехи заблокировали 25 бросков по своим воротам. 12 — в третьем периоде.

Игра на вбрасываниях: а вот здесь проявилась старая болезнь. В игре против Швеции этот элемент игры хромал. Но против России все получилось еще хуже. Чехи выиграли только 18 вбрасываний из 55.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

iSport.cz: «Пощечина от Швеции стала хорошей мотивацией для команды»

Надо отметить, что и против Швеции мы играли неплохо в первой половине матча. Но голы влетали только в один ворота. После игры с Россией стоит признать, что это пощечина стала хорошей мотивацией для команды. Игроки стали действовать более дисциплинировано, тренерский штаб пошел на перемены в тактике, что принесло свои плоды.

Можно сказать, что мы психологически переиграли соперника. А россияне так и не смогли найти противодействие очень неприятно тактике Чехии, которая отлично подготовилась к этому матчу.

Каждый матч начинается при счете 0:0. И командные действия могут нивелировать индивидуальное превосходство. Однако это требует максимальной концентрации и самоотдачи. Именно это Чехия и показала в этот вечер.

Честно говоря, я был немного удивлен, что россияне вяло реагируют на ход матча. Они не смогли подстроиться под соперника или предложить ему что-то новое.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

The Hockey News: «Чехия не пропустила от России ни одной шайбы впервые с 2000 года»

Если вы грузанули ставку на сборную России, то придется проЧЕХать свой банковский счет.

Чехия выиграла три из пяти последних очных поединков команды. Но Россия все равно считалась фаворитом. Однако блестящая игра голкипера Лукаша Парика вкупе с самоотверженными действиями обороны принесли чехам первые очки на турнире.

Парик отразил все 30 бросков. Чехия не пропустила от России ни одной шайбы впервые с 2000 года. Отдельную благодарность, правда, он должен выразить обороне, которая отбилась в меньшинстве.

Этот результат делает борьбу в группе B еще более ожесточенной. Если чехи смогут одолеть США, то у них будет отличный шанс занять второе место.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

Sportsnet: «Все атаки России разбились о блестящую игру Парика»

Перед началом матча было очевидно, кто подходит к стартовому вбрасыванию в роли темной лошадки. Но все атаки России разбились о блестящую игру Лукаша Парика. Видимо, после этой встречи он застолбил за собой звание первого номера чешской команды.

Эта победа серьезно повысила перспективы Чехии получить более приятный жребий в четвертьфинале. Это была одна из лучших игр команды на МЧМ за последние годы. И главный вклад в этот успех, без сомнения, внес Парик.

Чешские СМИ — о матче Чехия — Россия.

HF Boards: «Ларионову предстоит ответить на несколько неприятных вопросов»

Североамериканский хоккейный форум также внимательно следил за этой встречей. И фанаты дали оценку игре сборных Чехии и России.

20 others: «Чехия празднует победу, как будто они выиграли медаль. Мне показалось, что даже их тренер пустил слезу».

TheBeastCoast: «Смотря эту игру, у меня сложилось впечатление, что Ларионов — не самый лучший тренер».

Atas2000: «Ларионову предстоит ответить на несколько неприятных вопросов. Я увидел слабую работу тренера. Никаких перемен, никаких корректив в игру. Схемы, которые очевидно не работали, не менялись. И он не может в стиле Брагина зажечь игроков в перерыве».

Escap1st: «Россияне просто потратили три часа, бросая шайбу в щитки соперников».

Majornajor: «Мне не понравилась российская тактика. Если ты играешь против команды, которая так сидит в обороне, то нельзя постоянно плести кружева из передач. Тем более, класс игроков не позволяет делать это на высоком уровне. Это просто облегчало жизнь чехам. Нужно было ехать на пятак и грузить шайбу на ворота. Где человек, который возьмет на себя прошлогоднюю роль Воронкова? Кажется, такого в этом составе нет».

Passionis: «Кто еще думает, что при Брагине эта игра сложилась бы по-другому? Странно такое говорить, но мне его не хватает. Особенно его эмоций, когда Россия уступает в счете».