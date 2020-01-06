Жена Тарасенко: «Муж минут десять смотрел финал МЧМ по «Матч ТВ», пока не увидел себя на поле»

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, рассказала, что ее муж тоже стал жертвой неразберихи с трансляцией финала МЧМ-2020 между Россией и Канадой (3:4). Игру планировал показать «Матч ТВ», но трансляцию перенесли на Первый канал, а «Матч ТВ» вместо этого показал финал МЧМ-2011, в котором Россия победила. Многие болельщики после этого поздравляли друг друга с победой в соцсетях, спутав две игры.

— Друзья, мой муж смотрел минут десять хоккей по «Матч ТВ» без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки, — написала Тарасенко в своем Instagram.