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Жена Тарасенко: «Муж минут десять смотрел финал МЧМ по «Матч ТВ», пока не увидел себя на поле»

19:55
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Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, рассказала, что ее муж тоже стал жертвой неразберихи с трансляцией финала МЧМ-2020 между Россией и Канадой (3:4). Игру планировал показать «Матч ТВ», но трансляцию перенесли на Первый канал, а «Матч ТВ» вместо этого показал финал МЧМ-2011, в котором Россия победила. Многие болельщики после этого поздравляли друг друга с победой в соцсетях, спутав две игры.

— Друзья, мой муж смотрел минут десять хоккей по «Матч ТВ» без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки, — написала Тарасенко в своем Instagram.

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