Защитник сборной Германии: «Мы можем обыграть Россию»

Защитник сборной Германии Мориц Зайдер рассказал о решающем матче группового этапа МЧМ против России.

— В начале турнира вы говорили, что можете обыграть и Канаду, и Россию. Сейчас придерживаетесь той же точки зрения?

— Да. Каждый может обыграть каждого, и я думаю, что мы можем хорошо сыграть и выиграть у России.

— Знаете каких-то российских игроков?

— У России невероятный голкипер, которого высоко выберут на драфте (Ярослав Аскаров. — Прим. «СЭ»). И в целом у них особенная команда, но и у нас отличная команда. Повторю еще раз — все будет зависеть от нас самих.

— Есть чувство, что вы переписываете историю хоккея Германии?

— Да, я в большом ожидании от матча, мир видит, что наш хоккей двигается в правильном направлении.

— Что изменилось в немецком хоккее, что вызвало эти позитивные изменения?

— В нашей взрослой лиге все больше доверяют молодежи, и парни проявляют себя здорово, забивают голы.

— Финал Олимпиады был хорошим примером для вас?

— Да, это было феноменально, это было чудо. Но это в прошлом, сейчас мы на МЧМ пытаемся попасть в четвертьфинал. (Павел Климовицкий)