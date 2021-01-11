Защитник молодежной сборной России объяснил причины поражения от Канады на МЧМ

Защитник молодежной сборной России Артемий Князев в интервью Известиям рассказал о причинах неудачи национальной команды на молодежном чемпионате мира 2021 года.

Сборная России заняла четвертое место, проиграв в матче за бронзу Финляндии (1:4), а в полуфинале уступила Канаде со счетом 0:5.

— В полуфинале против Канады шансы победить были?

— Шансы есть всегда. Могу точно сказать, что мы ответственно подходили к этой игре, выкладывались полностью на льду. Но соперник оказался сильнее. Особенно нас подвели первые пропущенные шайбы. Канада получила хорошее преимущество в счете, нам надо было как-то на это ответить, но не удалось придумать что-то, что затруднило бы им игру.

— Чему научились, работая под руководством Игоря Ларионова?

— Не бояться ошибиться. Игорь Николаевич нам всегда это советовал. Создавать моменты, креативить в пределах разумного.