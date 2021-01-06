Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

За что капитана сборной России удалили на четыре минуты в концовке матча за третье место?

04:14
Теги:

За 6 минут 45 секунд до конца третьего периода матча за третье место молодежного чемпионата мира Финляндия — Россия (4:1) канадские арбитры удалили на 4 минуты капитана российской сборной Василия Подколзина.

На повторе видно, что у Подколзина не было умысла нарушать правило. При столкновении со своим защитником — Шакиром Мухамадуллиным и финском форвардом Маттиасом Мянтюкиви клюшка Василия оказалась наверху и попала финну по лицу. Даже если игрок неумышленно попадает клюшкой по лицу сопернику, он получает малый штраф (2 минуты) за игру высокоподнятой клюшкой, так как несет за нее ответственность, даже если у него не было умысла нарушить правило. Кроме того, в эпизоде с нарушением капитана сборной России имело место рассечение. В этом случае судьи дают двойной малый штраф (4 минуты). (Марат Сафин)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир