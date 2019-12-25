Владислав Третьяк: «Колоссальный хоккейный опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодежной сборной»

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что опыт Игоря Ларионова и Николая Хабибулина поможет молодежной сборной России на чемпионате мира. Специалисты в начале декабря вошли в тренерский штаб команды.

— Колоссальный хоккейный опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодежной сборной, — цитируют «Известия» Третьяка. — Да, у них пока небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно. Люди прошли через многое в хоккее, добились выдающихся успехов. Считаю, что они станут однозначным усилением для тренерского штаба. Люди такого масштаба всегда приносят пользу.