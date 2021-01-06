Владимир Плющев: «20 лет назад молодежка провалилась у нас дома. Через год мы выиграли МЧМ»

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев считает, что главной причиной неудачи на молодежном чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне (Канада) стало отсутствие лидеров у сборной России.

— Двадцать лет назад наша молодежная сборная выступила еще хуже, и было это на чемпионате мира в Москве! — сказал Плющев. — После этого были сделаны правильные выводы, проведена серьезная работа над ошибками, над комплектованием сборной следующего созыва и мы тогда спустя год выиграли в Чехии золотые медали. В нынешней команде почти полторы пятерки ребят 2002-го года рождения, а это значит, что через год они будут являться костяком нашей сборной. За этот год наберутся опыта и уверен, что кто-то из них будет вожаком, лидером команды. В этом году такого игрока или такой тройки у нас, к сожалению, не оказалось. Поэтому в этой неудаче виноваты все без исключения. Когда в команде нет лидера, рассчитывать на хороший, успешный результат нельзя. Когда такое было, чтобы лучший бомбардир сборной России был лишь на 19-м месте? А ведь в нашем составе были ребята, кто провел уже немало игр в КХЛ, тот же Чинахов в свои 19 лет забросил уже восемь шайб в КХЛ! Наши ребята не настолько слабее тех же канадцев или финнов, но их ворота поразили лишь однажды (всего три за три игры в плей-офф) как раз и говорят о том, что лидера у нас не было.

6 января россияне проиграли Финляндии (1:4) в матче за третье место МЧМ-2021.