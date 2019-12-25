Василий Подколзин: «Намерены дать бой каждому из соперников»
07:56
Нападающий молодежной сборной России? Василий Подколзин считает, что команде надо будет играть на чемпионате мира максимально собранно и ответственно. В группе россияне встретятся с Канадой, США и Германией.
— Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает легких игр, — цитируют «Известия» Подколзина. — Так что надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из соперников.
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https://iz.ru/957600/aleksei-fomin/ostrava-nadezhdy-chto-zhdet-rossiiu-na-mchm-po-khokkeiu-v-chekhii
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