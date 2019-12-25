Василий Подколзин: «Намерены дать бой каждому из соперников»

Нападающий молодежной сборной России? Василий Подколзин считает, что команде надо будет играть на чемпионате мира максимально собранно и ответственно. В группе россияне встретятся с Канадой, США и Германией.

— Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает легких игр, — цитируют «Известия» Подколзина. — Так что надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из соперников.