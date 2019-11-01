Валерий Брагин: «У Подколзина маловато практики пока»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, какие задачи стоят перед командой на матчи Суперсерии. Молодежная сборная с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

— Задача всегда выиграть в каждом матче. На Суперсерию всегда задачи идут параллельно — выиграть и определиться с кандидатами на чемпионат мира — приводит слова Брагина ТАСС.

Принцип распределения игроков по командам всегда присутствует. Тех ребят, которые постоянно играют в КХЛ, и тех, кто имеет опыт выступлений на международном уровне и с канадскими командами, решили отправить в Финляндию. По большому счету, примерно равные команды получились, есть отдельные связки, которые хочется посмотреть.

У Подколзина маловато практики пока. Очень важна игровая практика, в этом году уровень Высшей хоккейной лиги поднялся, он очень неплохой.

Интересно посмотреть российских ребят из Канады. Мы имеем представление о них, но надо понять, добавили они или нет. Выбор есть, посмотрим всех кандидатов, которые ярко играют в клубах.