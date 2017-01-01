07:14 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "Ничего страшного, что первое звено не забило"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, игроки понимали значимость этого поединка. В четвертьфинале россияне встретятся с Данией.

– Вы довольны качеством игры против Словакии? - вопрос Брагину.

– Все понимали значимость встречи и серьезно отнеслись к ней. Отрезками мы играли так, как я хочу. Победили заслуженно и шансов сопернику не дали. Если у них и были какие-то моменты, то только в большинстве.

– Первое звено сегодня осталось без очков.

– Так бывает, но у них были хорошие моменты, в том числе и в большинство. Кирилл Капризов попал в штангу, у Якова Тренина был хороший момент. Миша Сидоров попал в штангу. Так бывает.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

всё хорошо,прекрасная маркиза?бражкин экономит силы на финал!там развернётся во всей красе!если дойдёт...

08:36

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