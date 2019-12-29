Валерий Брагин: «Не знал, что это самая крупная победа над Канадой»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что не знал о том, что Россия добилась самой крупной победы над Канадой в истории МЧМ (6:0).
— Говорили, что будет там, может, не психические атаки, но жесткая игра в нашу сторону. Радует, что ни в чем не уступили.
— Повлияла ли на канадцев Лафренье?
— Не думаю.
— Знали, что самая крупная победа России над Канадой была раньше в финале Баффало-2011?
— Нет.
— Гордитесь, что впервые разгромили Канаду?
— Это групповой турнир. Конечно, результат хороший, но главное — качество игры. Большинство надо улучшать.
— Канадцы не бросили играть в третьем периоде?
— В первой половине периоде они хотели, но мы не позволили.
— Был ли офсайд у Хованова перед первым голом?
— Не было, мы смотрели. Если бы он был, его бы не пропустили.
— Мифтахов — твердый первый номер теперь?
— Будем думать. Игра забрала много энергии. Пять минут сейчас поблагодарили друг друга, порадовались, но уже успокоились и готовимся к американцам.
— Амир может сыграть и с США?
— Все может быть. (Павел Климовицкий)