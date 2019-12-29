Валерий Брагин: «Не знал, что это самая крупная победа над Канадой»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что не знал о том, что Россия добилась самой крупной победы над Канадой в истории МЧМ (6:0).

— Говорили, что будет там, может, не психические атаки, но жесткая игра в нашу сторону. Радует, что ни в чем не уступили.

— Повлияла ли на канадцев Лафренье?

— Не думаю.

— Знали, что самая крупная победа России над Канадой была раньше в финале Баффало-2011?

— Нет.

— Гордитесь, что впервые разгромили Канаду?

— Это групповой турнир. Конечно, результат хороший, но главное — качество игры. Большинство надо улучшать.

— Канадцы не бросили играть в третьем периоде?

— В первой половине периоде они хотели, но мы не позволили.

— Был ли офсайд у Хованова перед первым голом?

— Не было, мы смотрели. Если бы он был, его бы не пропустили.

— Мифтахов — твердый первый номер теперь?

— Будем думать. Игра забрала много энергии. Пять минут сейчас поблагодарили друг друга, порадовались, но уже успокоились и готовимся к американцам.

— Амир может сыграть и с США?

— Все может быть. (Павел Климовицкий)