Валерий Брагин: «Деньгами за удаления наказывать не будем»
17:50
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги четвертьфинала против Швейцарии на МЧМ (3:1).
— Что вам понравилось, что нет?
— Играли в неравных составах сегодня неплохо. И забили, и можно было больше забивать. Но самое главное, чувствовалось то, что, как и говорилось вчера, играли спокойно, в рабочем режиме. Но важность матча ощущалась. Немножко сковывало это ребят. Меньшинство здорово сработало. В равных забили. Моментами играли неплохо.
— По-прежнему много удалений.
— Есть такие необязательные. Постоянно и игроки сами между собой на эту тему разговаривают. Эмоции перехлестывают.
— Может, как в профессиональных командах, деньгами наказывать?
— Нет (улыбается). (Павел Климовицкий)
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