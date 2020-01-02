Валерий Брагин: «Деньгами за удаления наказывать не будем»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги четвертьфинала против Швейцарии на МЧМ (3:1).

— Что вам понравилось, что нет?

— Играли в неравных составах сегодня неплохо. И забили, и можно было больше забивать. Но самое главное, чувствовалось то, что, как и говорилось вчера, играли спокойно, в рабочем режиме. Но важность матча ощущалась. Немножко сковывало это ребят. Меньшинство здорово сработало. В равных забили. Моментами играли неплохо.

— По-прежнему много удалений.

— Есть такие необязательные. Постоянно и игроки сами между собой на эту тему разговаривают. Эмоции перехлестывают.

— Может, как в профессиональных командах, деньгами наказывать?

— Нет (улыбается). (Павел Климовицкий)

Трансляция матча Швейцария — Россия