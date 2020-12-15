В Финляндии пожаловались на плохие условия перелета в Канаду

Сборная Финляндии добралась до Канады, где пройдет молодежный чемпионат мира. Однако делегация осталась крайне недовольна условиями перелета, сообщает Iltalehti.

Напомним, что команды России, Швеции и Финляндии летели в Эдмонтон одним рейсом. В самолете не было никаких перегородок, все сборные сидели в едином салоне.

В полете туалет в задней части самолета сломался, и «жидкость» пролилась на пол.

К тому же из-за недостатка места только часть багажа команд добралась до Канады. Финляндии повезло больше, так как команда первая прибыла на посадку. Вещи остальных команд прибудут в Северную Америку позже.