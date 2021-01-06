«У нас были все условия, чтобы двигаться вперед». Игрок сборной России рассказал о причинах неудачи на МЧМ

Форвард молодежной сборной России Василий Пономарев рассказал о подготовке к МЧМ, причинах слабой игры в атаке и, как следствие — неудовлетворительного результата по итогам.

— Мы приехали на подготовку к МЧМ в Новогорск заранее, чтобы акклиматизироваться. Во время сбора у нас были очень хорошие условия, чувствовали себя, как дома. У нас было все, чтобы двигаться вперед — выдали всю возможную форму, было правильно выстроено питание.

По турниру говорить уже смысла нет, все всё видят, результат на табло. Как это произошло, пусть люди думают сами. Проблема атаки? Это одна из самых главных причин нашего поражения. Это большой вопрос ко всей команде. Но я это тоже беру на себя. Все играли на пределе своих возможностей. Когда выходишь в форме сборной, когда у тебя герб на груди, тебя не интересует твоя фамилия, какой у тебя номер.

Сборная России на МЧМ-2021 заняла 4-е место, проиграв Финляндии в матче за 3-е место со счетом 1:4.

(Михаил Скрыль)