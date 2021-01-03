Третьяк: «Не хотелось играть с канадцами в полуфинале»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча сборных России и Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира.

«Конечно, не хотелось играть с канадцами в полуфинале. Но и США не слабее Канады. Судьба сама распределила, с кем нам играть. И если становиться чемпионами мира, то нужно обыгрывать все команды. Надо показать свои лучшие качества, а дисциплина — залог успеха. Команды уже встречались в товарищеской игре. Да, мы проиграли, но Канада — равный соперник.

Будет очень интересная игра. Думаю, канадцы первый период будут играть агрессивно. А наши за счет дисциплины, командной игры и характера покажут силу. Конечно, надеюсь и на Аскарова, вратарь должен выручать.

На чемпионате три фаворита: Россия, Америка и Канада. Хотя и финнов нельзя списывать, они вон шведов обыграли», — сказал Третьяк.

Игра между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало — в 02.00 (мск).

(Владислав Флегонтов)