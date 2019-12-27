США переиграли Германию и одержали первую победу на МЧМ-2020
Сборная США одержала первую победу на МЧМ-2020. Команда переиграла сборную Германии со счетом 6:3.
Самым результативным игроком матча стал нападающий американцев Тревор Зеграс, который сделал 4 голевые передачи. У немцев 3 (1+2) очка набрал защитник Доминик Бокк.
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
Группа B
Германия U20 — США U20 — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Голы: Петерка — 1 (бол., Штюцле, Бокк), 2:32 — 1:0. Харрис — 1 (Зеграс, Калиев), 7:04 — 1:1. Джонс — 1 (Зеграс, Пинто), 18:37 — 1:2. Петерка — 2 (бол.), 22:53 — 2:2. Бокк — 1, 28:36 — 3:2. Пинто — 3, 34:16 — 3:3. Холл — 1 (Зайдер, Бокк, Шюц, Райхель, Зеграс, Миллер, Зеграс, Пивонька), 38:31 — 3:4. Бринк — 1 (бол., Робертсон, Вальстрем), 47:18 — 3:5. Вальстрем — 1 (Пинто), 50:51 — 3:6.
Вратари: Анчичка — Вольф.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 20 (7+8+5) — 29 (6+13+10).
Судьи: Пешина, Фатеев.
27 декабря. Острава. Ostravar Arena.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/worldjunior/2019-2020/