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Справедливо ли судьи наказали Россию игрой «три на пять»? Спорный эпизод в матче с Чехией

18:59
Молодежная сборная России. Фото ФХР
Молодежная сборная России. Фото ФХР
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В матче молодежного чемпионата мира при счете 3:3 наказали российскую команду игрой «три на пять».

Дмитрий Воронков был удален за удар клюшкой вратаря Лукаша Достала, а в аналогичной ситуации арбитры не удалили чешского хоккеиста. Никита Ртищев же получил в этом моменте штраф за грубость — он вступился за нашего вратаря Ярослава Аскарова. Чехи реализовали большинство и повели в счете.

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