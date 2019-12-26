Справедливо ли судьи наказали Россию игрой «три на пять»? Спорный эпизод в матче с Чехией

В матче молодежного чемпионата мира при счете 3:3 наказали российскую команду игрой «три на пять».

Дмитрий Воронков был удален за удар клюшкой вратаря Лукаша Достала, а в аналогичной ситуации арбитры не удалили чешского хоккеиста. Никита Ртищев же получил в этом моменте штраф за грубость — он вступился за нашего вратаря Ярослава Аскарова. Чехи реализовали большинство и повели в счете.