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Сегодня, 21:36

Сборная США разгромила Швейцарию на МЧМ со счетом 11:3

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Швейцария U20 — США U20.
Фото AFP

Сборная США одержала победу над Швейцарией в матче молодежного чемпионате мира-2024 — 11:3.

Хет-трик за американцев оформил Джимми Знуггеруд. Дубль на счету Уильяма Смита и Гэвина Бриндли. По одной шайбе забросили Зив Буйум, Гейб Перро, Исаак Ховард, Куинн Хинли и Эрик Полькамп.

За Швейцарию отличились Грегори Вебер, Гаэль Кристи и Тьерри Шилд.

Сборная США (6 очков) лидирует в группе B после двух матчей. Швейцария (0) идет последней в группе.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швецария U20 — США U20 — 3:11 (1:5, 0:4, 2:2)

Голы: Смит — 1 (Буйум, Леонард), 1:20 — 0:1. Знуггеруд — 2 (Макгроэрти, Готье), 3:21 — 0:2. Знуггеруд — 3 (Готье), 8:11 — 0:3. Вебер — 1 (Райнхард), 9:17 — 1:3. Знуггеруд — 4 (Готье), 12:36 — 1:4. Буйум — 1, 18:29 — 1:5. Бриндли — 3 (Назар), 25:06 — 1:6. Перро — 1 (бол., Бриндли, Кейси), 29:33 — 1:7. Бриндли — 4 (Назар, Фаулер), 30:04 — 1:8. Ховард — 2, 34:55 — 1:9. Кристи — 1 (Фулльманн, Вебер), 41:18 — 2:9. Финли — 1 (Назар), 47:09 — 2:10. Шилд — 1 (Муггли, Тайбель), 49:30 — 3:10. Полькамп — 1 (бол., Назар, Финли), 54:28 — 3:11.

Вратари: Грютер (Юэ, 12:36) — Огастин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (5+8+11) — 40 (14+15+11).

Судьи: Кова, Пирс.

28 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.

Хоккей
Сборная США по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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