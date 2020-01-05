Швеция обыграла Финляндию в матче за третье место МЧМ-2020
Молодежная сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в матче за третье место МЧМ-2020. Это шестая бронзовая награда шведов в истории турнира. В последний раз они становились третьими в 2010 году.
В составе победителей по шайбе забросили Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг, его гол стал победным в этой встрече. У финнов забивали Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.
Напомним, что команда Финляндии в прошлом году выиграла турнир.
Молодежный чемпионат мира-2020
Матч за третье место
Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Голы: Пуйстола — 5 (Ноусиайнен, Танус), 8:22 — 0:1. Сандин — 3 (бол., Лундквист, Фагемо), 12:08 — 1:1. Маччелли — 2, 19:00 — 1:2. Фагемо — 8 (Хегландер, Гиннинг), 30:34 — 2:2. Эберг — 2 (Нессен), 33:19 — 3:2.
Вратари: Альнефельт — Аннунен (58:53).
Броски: 26 (10+12+4) — 34 (13+10+11).
Штраф: 10 — 16.
Судьи: Кэмпбелл, Лоуренс.
5 января. Острава. Ostravar Arena.
??? @Trekronorse wins the bronze with a 3-2 win over @leijonat ! #WorldJuniors pic.twitter.com/3Iwb0fq6Nd— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2020