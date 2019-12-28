6:0! Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею
Сборная России в матче молодежного чемпионата мира разгромила Канаду (6:0). Это самая крупная победа команды над канадцами на МЧМ.
Россия — Канада. Видео всех голов
В составе россиян отличились: Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко. Вратарь Амир Мифтахов отбил все 28 бросков соперника.
В первой игре на турнире команда Валерия Брагина уступила Чехии (3:4). В воскресенье, 29 декабря, россиянам предстоит встреча с США, во вторник, 31 декабря, Россия проведет матч с Германией.
МЧМ-2020
Группа B
Россия — Канада — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы: Хованов — 1, 1:44 — 1:0. Дорофеев — 1 (Александров, Журавлев), 10:14 — 2:0. Ртищев — 1 (Пыленков, Круглов), 13:45 — 3:0. Александров — 1 (Воронков), 22:18 — 4:0. Соколов — 1 (Замула, Денисенко), 33:09 — 5:0. Денисенко — 1 (Хованов), 36:24 — 6:0.
Вратари: Мифтахов — Доус (Хофер, 22:18).
Штраф: 16 — 8.
Броски: 40 (17+9+14) — 28 (9+14+5).
Судьи: Викман, Черриг.
28 декабря. Острава. Ostravar Arena.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/worldjunior/2019-2020/