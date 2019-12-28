6:0! Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира разгромила Канаду (6:0). Это самая крупная победа команды над канадцами на МЧМ.

Россия — Канада. Видео всех голов

В составе россиян отличились: Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко. Вратарь Амир Мифтахов отбил все 28 бросков соперника.

В первой игре на турнире команда Валерия Брагина уступила Чехии (3:4). В воскресенье, 29 декабря, россиянам предстоит встреча с США, во вторник, 31 декабря, Россия проведет матч с Германией.

МЧМ-2020

Группа B

Россия — Канада — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Хованов — 1, 1:44 — 1:0. Дорофеев — 1 (Александров, Журавлев), 10:14 — 2:0. Ртищев — 1 (Пыленков, Круглов), 13:45 — 3:0. Александров — 1 (Воронков), 22:18 — 4:0. Соколов — 1 (Замула, Денисенко), 33:09 — 5:0. Денисенко — 1 (Хованов), 36:24 — 6:0.

Вратари: Мифтахов — Доус (Хофер, 22:18).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 40 (17+9+14) — 28 (9+14+5).

Судьи: Викман, Черриг.

28 декабря. Острава. Ostravar Arena.