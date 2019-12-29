Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира уступила США (1:3).

США — Россия: видео всех голов

В составе россиян при счете 0:3 отличился Александр Романов, у американцев Артур Калиев (дважды) и Ник Робертсон.

После третьей пропущенной шайбы в начале третьего периода россияне поменяли вратаря: вместо Амира Мифтахова вышел Ярослав Аскаров.

Для США это пятая подряд победа над Россией на этом уровне.

Ранее на турнире команда Валерия Брагина уступила Чехии (3:4) и разгромила Канаду (6:0). Во вторник, 31 декабря, россиянам предстоит заключительная встреча группового турнира с Германией.

МЧМ-2020

Группа В

США — Россия — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Калиев — 2 (бол., Зеграс, Кауфилд), 36:41 — 1:0. Робертсон — 2 (Вальстрем), 36:47 — 2:0. Калиев — 3 (Зеграс, Друри), 41:20 — 3:0. Романов — 1 (Журавлев, Александров), 43:04 — 3:1.

Вратари: Найт — Мифтахов (Аскаров, 41:20, 57:55).

Штраф: 16 — 26.

Броски: 24 (10+7+7) — 26 (8+9+9).

Судьи: Кэмпбелл, Харнебринг.

29 декабря. Острава. Ostravar Arena.