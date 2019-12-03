Сборная Канады опубликовала расширенный состав на МЧМ

Молодежная сборная Канады назвала состав для подготовки к молодежному чемпионату мира в Чехии. В него вошел 31 хоккеист — 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих.

Вратари: Нико Доус («Гелф»), Джоэль Хофер («Портленд»), Хантер Джонс («Питерборо»), Оливье Родриге («Монктон»).

Защитники: Кален Аддисон («Летбридж»), Кевин Баль («Оттава»), Джейкоб Бернард-Докер (университет Северной Дакоты), Боуэн Байрам («Ванкувер»), Питер Дилибираторе (университет Куиннипак), Джейми Дрисдейл («Эри»), Томас Харли («Миссиссага»), Джаред Макайзек («Галифакс»), Брэйден Шнайдер («Брэндон»), Тай Смит («Спокан»).

Нападающие: Куинтон Байфилд («Садбери»), Дилан Козенс («Летбридж»), Тай Делландреа («Флинт»), Эйдан Дудаш («Оуэн Саунд»), Нолан Фут («Келоуна»), Бенуа-Оливье Гру, Рафаэл Лавуа (оба — «Галифакс»), Дилан Холлоуэй (университет Висконсина), Пэйтон Кребс («Виннипег»), Алексис Лафренье («Римуски»), Коннор Макмайкл, Лиэм Фоуди (оба — «Лондон»), Доусон Мерсер («Драммондвилл»), Алекс Ньюхук (Бостонский колледж), Джейк Пеллетье («Монктон»), Коул Перфетти («Сагино»), Акил Томас («Ниагара»).