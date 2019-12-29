Сборная Канады извинилась перед ФХР за своего капитана

Сборная Канады после матча молодежного чемпионата мира против России (0:6) выступила с официальным заявлением по поводу инцидента во время исполнения гимна. Капитан канадцев Барретт Хейтон не снял шлем, когда звучал гимн России.

«Сборная Канады с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал разделяют это и проявят такое же уважение. После сегодняшней игры против России на МЧМ Барретт Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России. Сборная Канады извиняется перед ИИХФ, ФХР и всеми канадцами за этот инцидент», — говорится в заявлении.