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Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

09:02
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ИИХФ
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ИИХФ
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Сборная России встретится с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне (Канада).

Канадцы в четвертьфинале обыграли Чехию (3:0), россияне — Германию (2:1). Россия сыграет с Канадой в полуфинале турнира благодаря победе американцев над словаками (5:2) в заключительном четвертьфинальном матче МЧМ-2021.

Матч Канада — Россия состоится во вторник, 5 января. Начало — в 2.00 (мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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