Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России встретится с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне (Канада).

Канадцы в четвертьфинале обыграли Чехию (3:0), россияне — Германию (2:1). Россия сыграет с Канадой в полуфинале турнира благодаря победе американцев над словаками (5:2) в заключительном четвертьфинальном матче МЧМ-2021.

Матч Канада — Россия состоится во вторник, 5 января. Начало — в 2.00 (мск).