Россия сыграет с Чехией в первый день МЧМ-2020

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание молодежного чемпионата мира-2020, который пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце.

Сборная России сыграет с хозяевами соревнований, чехами в первом матче турнира – 26 декабря в 15.00 по местному времени (17.00 по московскому). В тот же день действующие чемпионы мира финны сыграют против шведов, а сборная Канады – против США. Второй матч Россия проведет против Канады. Он состоится 28 декабря в 21.00 по Москве. Встреча Россия – США состоится 29 декабря в 21.00. 31 декабря российская молодежка сыграет против Германии (17.00 по московскому времени).

1 января на турнире выходной. 2-го состоятся четвертьфинальные матчи, 4-го – полуфиналы, 5-го – финал и матч за 3-е место.