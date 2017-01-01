Россия победила Словакию на молодежном ЧМ

Молодежная сборная России переиграла в заключительного матче группового турнира чемпионата мира Словакию со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились Денис Гурьянов и Яков Тренин.
Подопечные Валерия Брагина набрали шесть очков и вышли в плей-офф с третьего места в группе. Словаки финишировали на четвертой строчке.
В четвертьфинале Россия сыграет в Торонто с Данией 2 января в 21.00 по московскому времени, победитель этой игры выходит на пару США – Швейцария. Словаки поспорят за выход в полуфинал со шведами, канадцы – с Чехией.
Молодежный чемпионат мира
Групповой турнир
4-й тур
Группа В
РОССИЯ – Словакия – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гурьянов - 1 (бол., Квартальнов, Карнаухов), 29:06 - 1:0. Тренин - 2 (Ураков, Беляев), 49:39 - 2:0.
Вратари: Самсонов - Томек.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 30 (9+10+11) - 15 (5+2+8).
Судьи: Рохач, Шир.
Торонто. Air Canada Centre.
Levbereg
Я смотрел матч полностью. Был абсолютно трезв. Но я смеялся от души с комментаторов. Они наших постоянно хвалили, а словаков наоборот. Один говорит- "для словаков КРЫША!!! это четверть финал". Может и поддали парни, или просто весело им было, от приближающегося застолья ( что нормально). Однако!!! хоккея не было. ОЧень мало бросков и обостряющих ситуаций. Но другие команды тоже нормального хоккея не показывают.
13:40