Россия победила Словакию на молодежном ЧМ

Молодежная сборная России переиграла в заключительного матче группового турнира чемпионата мира Словакию со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились Денис Гурьянов и Яков Тренин.

Подопечные Валерия Брагина набрали шесть очков и вышли в плей-офф с третьего места в группе. Словаки финишировали на четвертой строчке.

В четвертьфинале Россия сыграет в Торонто с Данией 2 января в 21.00 по московскому времени, победитель этой игры выходит на пару США – Швейцария. Словаки поспорят за выход в полуфинал со шведами, канадцы – с Чехией.

Молодежный чемпионат мира

Групповой турнир

4-й тур

Группа В

РОССИЯ – Словакия – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гурьянов - 1 (бол., Квартальнов, Карнаухов), 29:06 - 1:0. Тренин - 2 (Ураков, Беляев), 49:39 - 2:0.

Вратари: Самсонов - Томек.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (9+10+11) - 15 (5+2+8).

Судьи: Рохач, Шир.

Торонто. Air Canada Centre.

Трансляция матча Россия – Словакия