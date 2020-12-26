Россия обыграла США на молодежном чемпионате мира впервые с 2016 года

Сборная России одолела команду США в первом матче на молодежном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу российских хоккеистов.

Россияне прервали серию поражений в матчах с США в рамках этих турниров. Предыдущая победа была одержана сборной России в полуфинале МЧМ-2016.

После этого американцы выиграли 5 матчей подряд, 3 из них — на стадии плей-офф.