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Россия обыграла США на молодежном чемпионате мира впервые с 2016 года

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
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Сборная России одолела команду США в первом матче на молодежном чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу российских хоккеистов.

Россияне прервали серию поражений в матчах с США в рамках этих турниров. Предыдущая победа была одержана сборной России в полуфинале МЧМ-2016.

После этого американцы выиграли 5 матчей подряд, 3 из них — на стадии плей-офф.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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