Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко забросил первую шайбу на МЧМ-2020, забив гол в ворота канадцев. Он сделал счет 6:0 в пользу россиян.

Денисенко вошел в зону соперника, не встретил никакого сопротиления и нанес кистевой бросок. Голкипер канадцев смог зацепить шайбу, но она все равно зашла в ворота.

SIX goals by SIX different players... TEAM EFFORT much? ?



This one goes to Grigori Denisenko! @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/LfR3XaXqgm — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2019



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