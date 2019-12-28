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Россия — Канада: Денисенко забросил первую шайбу на МЧМ-2020

22:32
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Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко забросил первую шайбу на МЧМ-2020, забив гол в ворота канадцев. Он сделал счет 6:0 в пользу россиян.

Денисенко вошел в зону соперника, не встретил никакого сопротиления и нанес кистевой бросок. Голкипер канадцев смог зацепить шайбу, но она все равно зашла в ворота.


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