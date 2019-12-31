Россия впервые реализовала большинство на МЧМ-2020. И тут же забила в неравных составах снова

Нападаюшие молодежной сборной России Григорий Денисенко и Павел Дорофеев забросили по шайбе в ворота сборной Германии на МЧМ.

Форварды отличились на 35-й минуте матча группового турнира чемпионата мира с разностью в 45 секунд.

Это первые шайбы россиян на турнире в большинстве — до этого сборная не использовала 15 попыток реализации численного перевеса (13 в 3 матчах с Чехией — 3:4, Канадой — 6:0 и США — 1:3) и две в сегодняшней встрече.