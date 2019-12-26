«Пара удалений была, конечно, сомнительной». Брагин высказался о спорном судействе матча с Чехией
20:50
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру с Чехией (3:4) на старте МЧМ.
— Первый матч, был сумбур, необязательные голы получили. Но моментами неплохо все было. Нужно улучшать дисциплину. К Канаде будем готовиться в обычном режиме.
— Почему плохо сыграл Денисенко?
— Плотно с ним играют. Один, второй сразу подъезжает.
— Больше трех минут «три на пяти». Что случилось?
— Эмоции перехлестнули. Хотя пара удалений была, конечно, сомнительная. (Павел Климовицкий)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020
Опрос
проголосовало: 6368Все опросы
Как сборная России по хоккею выступит на МЧМ-2020?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...