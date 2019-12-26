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«Пара удалений была, конечно, сомнительной». Брагин высказался о спорном судействе матча с Чехией

20:50
Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру с Чехией (3:4) на старте МЧМ.

— Первый матч, был сумбур, необязательные голы получили. Но моментами неплохо все было. Нужно улучшать дисциплину. К Канаде будем готовиться в обычном режиме.

— Почему плохо сыграл Денисенко?

— Плотно с ним играют. Один, второй сразу подъезжает.

— Больше трех минут «три на пяти». Что случилось?

— Эмоции перехлестнули. Хотя пара удалений была, конечно, сомнительная. (Павел Климовицкий)

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