Около 3 миллиардов рублей выделят на новую ледовую арену к МЧМ-2023

Порядка 3 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на строительство в Новосибирске ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в Красноярске министр спорта РФ Павел Колобков.

Министр добавил, что окончательное решение по разделению матчей чемпионата между Новосибирском и Омском еще не принято, но финальная часть турнира точно пройдет в Новосибирске.

– На строительство (частями) выделят 300 миллионов рублей, 1,1 миллиарда и потом еще 1,5 миллиарда рублей, – цитирует ТАСС Колобкова. – Всего около 3 миллиардов рублей... Это большая арена на 10 тысяч зрителей, современная. С учетом любви новосибирцев, сибиряков к хоккею она будет заполняться.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее ИИХФ стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск – город сможет принять часть матчей, если построит стадион.