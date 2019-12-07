«Нью-Джерси» не отпустит Джека Хьюза на молодежный ЧМ

«Нью-Джерси» не отпустит нападающего Джека Хьюза на молодежный чемпионат мира. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера «Дэвилз» Ален Насреддин, информирует официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ первый номер драфта-2019 набрал 11 (4+7) очков в 25 матчах при показатели полезности «минус 8». 18-летний игрок выступал за молодежную сборную США на МЧМ-2019 и стал серебряным призером турнира, набрав 3 (0+3) очка в 4 матчах.

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