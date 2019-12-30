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Никита Ртищев: «Это молодежный хоккей, эмоции бьют ключом и многие вещи мы делали в ущерб себе»

00:26

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев поделился впечатлениями от матча группового этапа молодежного чемпионата мира против США (1:3).

— Не могу сказать, что не хватило эмоций. Вышли с хорошим настроем. Просто во втором периоде пропустили два быстрых гола. Где-то упустили преимущество. Потом уже горели и пытались сделать все возможное.

— Такое впечатление, что американцы пытались вывести вас из себя на протяжении всего матча.

— У них такой стиль игры. К сожалению, сегодня мыло много ненужных удалений. Много играли в меньшинстве, потратили много сил. Может, из-за этого не хватило в концовке.

— Что у вас случилось в эпизоде с Валльстремом?

— Ничего особенного, игровой момент. Просто немного потолкались. Не понял, что он мне говорил, я не знаю английский.

— Понимаете, что над Германией нужна только победа, иначе можно не выйти в плей-офф.

— Конечно, мы это понимаем.

— Дисциплина страдала сегодня?

— Не знаю, скорее всего, это просто эмоции. Это молодежный хоккей, эмоции бьют ключом и порой какие-то вещи мы делаем в ущерб себе. (Павел Климовицкий)

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