Никита Александров: «Мы ничего не боимся»
Нападающий молодежной сборной России Никита Александров после разгромы Канады на МЧМ (6:0) отметил, что команда ничего не боится.
— Эта игра была эмоциональной для нас, после поражения от чехов мы собрались с силами, — сказал Александров. — Очень хотели победить, в итоге так и сделали.
— На что больше всего обращал внимание тренерский штаб? В каком компоненте было важнее превзойти соперника?
— Все знают, что канадцы очень сильные и агрессивные. Мы анализировали нашу оборону и атаку, обращали на это внимание.
— Вы не уступали в единоборствах с первых минут, Василий Подколзин провел хороший силовой прием. Как такие вещи влияют в эмоциональном плане?
— Да, это для нас было хорошо. Такие эпизоды дают много эмоций.
— Можете назвать ключевой момент игры?
— Не знаю, если честно.
— У вас покатило с первой смены, вратарь канадцев поплыл после первой шайбы.
— Да, конечно. Амир держал нас в игре, он — молодец. Мы получали мотивацию от этого, и все пошло в нашу пользу.
— Победа над канадцами с разгромным счетом не дает чувство определенной расслабленности? Не боитесь этого?
— Нет. Мы ничего не боимся. (Игорь Еронко)
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