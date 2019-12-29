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Никита Александров: «Мы ничего не боимся»

00:35
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Нападающий молодежной сборной России Никита Александров после разгромы Канады на МЧМ (6:0) отметил, что команда ничего не боится.

28&nbsp;декабря. Острава. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 6:0. Россияне впервые в&nbsp;истории МЧМ победили канадцев с&nbsp;разницей в&nbsp;шесть шайб.Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг! Ждем продолжения!

— Эта игра была эмоциональной для нас, после поражения от чехов мы собрались с силами, — сказал Александров. — Очень хотели победить, в итоге так и сделали.

— На что больше всего обращал внимание тренерский штаб? В каком компоненте было важнее превзойти соперника?

— Все знают, что канадцы очень сильные и агрессивные. Мы анализировали нашу оборону и атаку, обращали на это внимание.

— Вы не уступали в единоборствах с первых минут, Василий Подколзин провел хороший силовой прием. Как такие вещи влияют в эмоциональном плане?

— Да, это для нас было хорошо. Такие эпизоды дают много эмоций.

— Можете назвать ключевой момент игры?

— Не знаю, если честно.

— У вас покатило с первой смены, вратарь канадцев поплыл после первой шайбы.

— Да, конечно. Амир держал нас в игре, он — молодец. Мы получали мотивацию от этого, и все пошло в нашу пользу.

— Победа над канадцами с разгромным счетом не дает чувство определенной расслабленности? Не боитесь этого?

— Нет. Мы ничего не боимся. (Игорь Еронко)

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