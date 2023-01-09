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Сегодня, 21:05

Форвард «Магнитки» Юров: «Ждал зиму, чтобы сыграть на домашнем МЧМ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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19-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии сборной России на молодежном чемпионате мира-2023.

— Думали о том, как сыграла бы российская сборная на МЧМ-2023?

— Конечно, думал об этом. Тем более это был бы домашний чемпионат мира. Когда отменили прошлый МЧМ, я скорее ждал зиму, чтобы сыграть на домашнем МЧМ. Но значит, так надо, раз судьба так решила.

Данила Юров
Молодежная сборная России по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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