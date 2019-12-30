Молодежная сборная России наигрывает новые бригады большинства

Сборная России готовится к заключительному матчу молодежного чемпионата мира против Германии. Встреча состоится 31 декабря, начало — 17.00 (мск).

Тренерский штаб решил изменить бригады большинства. Первое сочетание: Егор Замула — Григорий Денисенко — Дмитрий Воронков — Никита Александров — Александр Хованов с Александровым в правом круге и Ховановым под воротами. Вторая бригада осталась в том же составе, но Иван Морозов теперь играет справа, Егор Соколов — под воротами, Кирилл Марченко — слева.

Россия пока ни разу не реализовала большинство на МЧМ-2020. (Игорь Еронко)