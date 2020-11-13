Молодежная сборная Австрии сменила главного тренера за полтора месяца до МЧМ-2021

Молодежная сборная Австрии была вынуждена сменить главного тренера за полтора месяца до старта молодежного чемпионата мира. Теперь командой будет руководить Роджер Бадер, сообщает сайт ИИХФ.

Прежний главный тренер Марко Певал не сможет работать с командой, так как его не отпустили из клуба. Если бы он отправился на МЧМ, то пропустил бы до 15 матчей национального чемпионата.

Бадер работает в Австрии с 2014 года и уже ранее возглавлял молодежную сборную.