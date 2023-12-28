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10:0! Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 декабря. Латвия U20 — Канада U20 — 0:10.
Фото AFP

Сборная Канады крупно выиграла у команды Латвии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 10:0.

17-летний нападающий Маклин Селебрини забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.

Канадцы одержали вторую победу подряд на старте турнира. У латвийской команды два поражения в двух встречах.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Латвия U20 — Канада U20 — 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)

Голы: Джики — 1 (бол., Матейчук, Селебрини), 5:19 — 0:1. Ягер — 1 (Селебрини, Ламуро), 7:11 — 0:2. Олард — 2 (бол., Бонк, Савой), 21:17 — 0:3. Рекоф — 1 (Селебрини), 24:46 — 0:4. Селебрини — 2 (Вуд, Матейчук), 30:56 — 0:5. Минтен — 1 (Нельсон), 42:14 — 0:6. Вуд — 1, 43:51 — 0:7. Джики — 2 (Минтен, Савой), 45:43 — 0:8. Рекоф — 2 (Селебрини, Дюма), 46:18 — 0:9. Пойтрас — 2 (Ягер, Нельсон), 50:57 — 0:10.

Вратари: Фелдбергс (Озолс, 43:51) — Руссо.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (5+9+8) — 41 (15+12+14).

Судьи: Брандер, Ондрачек.

27 декабря. Гетеборг. Scandinavium. 6321 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world-u20/2023-2024/
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Сборная Канады по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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