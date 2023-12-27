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Сегодня, 21:40

Хет-трики Кулиха и Шале принесли Чехии крупную победу над Норвегией на МЧМ-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Чехии с крупным счетом обыграла Норвегию в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 8:1.

У чехов хет-трики оформили Иржи Кулих и Эдуард Шале, еще по голу на счету Алеша Чеха и Матиаша Шаповалива. Матиаш Меловски отдал 3 результативные передачи.

У финской команды единственный гол забил Йоханнес Локкеберг.

Чехия одержала одну победу в двух матчах и занимает второе место в группе В, Норвегия — четвертая.

Источник: Таблица МЧМ-2024
Сборная Норвегии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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