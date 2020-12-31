Ларионов: «Верим, что в сборной России практически все могут повлиять на результат и забить важные голы»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча группового турнира МЧМ-2021 против Швеции (4:3 ОТ).

«Собирал ребят в узком кругу, общался по очереди, чтобы понять, как их раскрепости в такой ситуации. Чтобы они поняли, насколько важна их роль в команде. Рад, что в матче с Австрией Амиров и Подколзин забили первые голы и получили уверенность. Это очень важно для любого форварда, который не забивает. Мы штабом верим и знаем, что у нас практически все ребята могут повлиять на результат, забить важные голы. Рад, что сегодня это получилось. Амиров, Подколзин, Хуснутдинов и Чистяков сыграли ключевую роль. Практически вся команда провела ровный матч, который требовал характера, выдержки, терпения и мужества», — сказал Ларионов после матча.

Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.

(Михаил Скрыль)