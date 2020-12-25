Ларионов рассказал о провокациях канадских хоккеистов в матче со сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о контрольном матче нашей команды против Канады (0:1) на МЧМ.

— Как спустя сутки оцениваете поражение в товарищеском матче от Канады?

— Это был очень серьезный уровень, здорово, что мы начали с него, с такого матча. Он дал нам понять, что мы можем улучшить: ребята были немного скованны, и появился сумбур. Понимаем, насколько важно быть мобилизованными. США тоже интересная команда, ждем от них агрессивный плотный хоккей. Вчера у нас не пошло большинство. Поменяли пару сочетаний в большинстве, посмотрим, что получится в игре с США.

Во вчерашнем матче были небольшие провокации или лучше сказать — грязная игра. Но наши парни держали удар. Мы донесли, насколько важно представлять Россию на турнире и быть дисциплированным. Да, это молодежь, бывают нарушения, но надеюсь, что ни во время игры не будет проблем, ни каких-то высказываний в прессе, как было на прошлых МЧМ. Такие вещи могут перечеркнуть старания всего нашего коллектива.

Полностью интервью с Игорем Ларионовым можно прочитать здесь.

(Павел Климовицкий)