Ларионов прокомментировал состояние здоровья Чинахова, получившего травму с Австрией

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с повреждением нападающего Егора Чинахова по ходу игры группового турнира с Австрией (7:1).

— Пока ситуация непонятная. Ждем медицинского репорта, какой степени повреждение. Ближе к ночи или даже с утра будем понимать, сыграет он со Швецией или нет.

(Артур Хайруллин)