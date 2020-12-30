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Ларионов прокомментировал состояние здоровья Чинахова, получившего травму с Австрией

08:45
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с повреждением нападающего Егора Чинахова по ходу игры группового турнира с Австрией (7:1).

— Пока ситуация непонятная. Ждем медицинского репорта, какой степени повреждение. Ближе к ночи или даже с утра будем понимать, сыграет он со Швецией или нет.

(Артур Хайруллин)

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