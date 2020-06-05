Ларионов прокомментировал назначение главным тренером молодежной сборной

Игорь Ларионов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодежной сборной России.

— Спасибо за доверие, я готов к этому большому вызову, — сказал Ларионов. — Также поздравляю Валерия Брагина с назначением. Через него прошли лучшие хоккеисты, у которых есть характер, несмотря на то, что им не всегда удавалось взять золото. Но они прошли большой путь, благодаря чему все-таки стали чемпионами. Для меня сейчас важно понять, какую базу мы имеем для того, чтобы пополнить ряды национальной команды. Также поздравляю моих помощников — Голубовича и Филатова. Они прошли немалый путь именно с этим поколением игроков, что, в свою очередь, поможет нам в совместной работе. Мы готовы и ставим перед собой большие задачи на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Канаде. Конечно, главная — привезти золото. (Алена Гребенькова)