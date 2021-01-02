Ларионов о матче плей-офф МЧМ в 10 утра: «Gegenpressing, активное начало, максимально высокий темп»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала МЧМ-2021 против сборной Германии в Эдмонтоне, который начнется в 10 утра по местному времени. В Москве в это время будет 20.00.

— Сегодня была утренняя тренировка, время необычное, так как игра завтра будет в 10.00. В детстве ребята играли в раннее время, в этом ничего страшного нет. С утра пораньше встали сегодня, провели в раздевалке небольшое собрание. Ребят настроили на то, что это будет очень серьезный матч. Все понимают значимость этого турнира. Попросили, чтобы отнеслись к тренировке, как к игре. Поработали в большинстве, «5 на 5», в обороне, потренировали выходы из обороны в атаку, — сказал Ларионов.

— Как разбудить игроков, чтобы быть в боевых кондициях в 10 утра?

— Ранняя игра — новый опыт для всех. Не только для нас, но и для немцев. Мы проведем ранний подъем, прогулку, завтрак, на арене — активную разминку. Сделаем все, чтобы ребята были готовы с самого начала. Gegenpressing (контрпрессинг по-немецки. — Прим. «СЭ»), активное начало, максимально высокий темп, уважение к сопернику. У них много хороших игроков, которых мы должны принять к сведению. Вот такой план.

(Отдел хоккея)