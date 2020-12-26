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Ларионов: «Нет сомнений, что Аскаров играет здорово. Первый матч спишем на волнение»

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Ярослав Аскаров (на переднем плане). Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Ярослав Аскаров (на переднем плане). Фото ИИХФ.
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов оценил игру вратаря Ярослава Аскаров в первом матче группового этапа МЧМ-2021 против США (5:3). Голкипер отразил 23 броска по своим воротам из 26.

— Игра Аскарова? Матч сегодня получился непростым, — сказал Ларионов. — Начало турнира, серьезный соперник. В любом случае, мы победили благодаря шикарной игре Аскарова. Те моменты, которые были в третьем периоде, мы исправим. Пообщаемся с Николаем Хабибулиным и Ярославом. У нас нет сомнений, что Аскаров играет здорово и будет играть еще лучше. Первый матч спишем на волнение, которое характерно для любого игрока, не говоря уже о молодежи.

(Михаил Скрыль)

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